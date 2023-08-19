مسعود بارزاني خلال تفقده العمادية: اختلاف الاراء السياسية أمر طبيعي

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني خلال تفقده قضاء العمادية بمحافظة دهوك، اليوم السبت، ان وجود الآراء المختلفة بين الاطراف السياسية الكوردستانية أمر طبيعي، مستدركا أنه يتوجب على الجميع الاتفاق على المحافظة على كيان الإقليم ومصالح مواطنيه.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اجتمع اليوم السبت مع مختلف شرائح المواطنين في حدود قضاء العمادية ومحيطها وبضمنهم البيشمركة وحاملي نوط البارزاني والشخصيات الاجتماعية والمكونات والمسؤولين الحزبيين والحكوميين وجماهير المنطقة في حدود الفرع الثامن عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

واوضح البيان ان بارزاني قدم كلمة للحضور في الاجتماع وسلط فيها الأضواء على نضال وكفاح وتضحيات المنطقة في مراحل الثورة وتقديره للتضحيات والجهود التي قدمها أبناء المنطقة، مشيرا الى أنه جاء ليستمع إلى آرائهم ومطالبهم ومشكلاتهم.

وأضاف البيان ان بارزاني اعلن ان الجهات المعنية وحكومة اقليم كوردستان بذلت وتبذل مساعيها لتصل يد الاعمار والخدمات بشكل اكبر الى المنطقة، موضحا ان المنطقة تعاني من عدد من المشكلات بسبب الأوضاع الامنية لم تتم خدمتها كما يجب وهذا ما تسبب في قلة فرص العمل فيها وضعف القطاع الخاص ويتوجب على الحكومة والحزب خدمة شعبهم.

وبشان الأوضاع الداخلية للإقليم؛ اكد بارزاني ان وجود الاختلاف في الآراء بين الأطراف السياسية الكوردستانية موضوع طبيعي، مستدركا أنه يتوجب على الأطراف جميعا ان تكون متفقة في موضوع حماية وتقوية كيان الإقليم ومواطنيه ومصالحهم.

وفيما يتعلق بالاوضاع في العراق وعلاقات الاقليم والحكومة الاتحادية، قدم بارزاني نبذة تاريخية عن العلاقات بين الجانبين بعد إسقاط النظام السابق مؤكدا على انه مستمر في جهوده لمعالجة المشكلات ومن أجل هذا الهدف تتواصل المباحثات والحوارات على أمل التوصل للتغلب على الخلافات ومشيرا إلى اهمية احترام الاتفاقيات والدستور وان تراعي الأطراف العراقية أسس الشراكة والتوافق والتوازن.

ونوه البيان الى انه في قسم اخر من الاجتماع طالب بارزاني الحاضرين ان يطرحوا آراءهم وملاحظاتهم، وفي نهاية الاجتماع أجاب بارزاني عن جميع التساؤلات والمطالب.