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مسعود بارزاني حزين على رحيل الشريف علي بن الحسين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-15T13:20:30+0000
مسعود بارزاني حزين على رحيل الشريف علي بن الحسين

شفق نيوز/ عزى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، الاسرة الهاشمية برحيل الشريف علي بن الحسين الذي وافاه الأجل أمس الاثنين.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ رحيل الشريف علي بن الحسين مؤسس ورئيس الحركة الملكية الدستورية، ونعزي الاسرة الهاشمية بهذا المصاب الاليم".

وامس الاثنين، توفي السياسي العراقي الشريف علي بن الحسين، عن عمر يناهز الـ66 عاما.

وذكرت مصادر مقربة من حركة الملكية الدستورية في العراق، أن الشريف علي توفي إثر مرض عضال في العاصمة الاردنية عمان حيث يقيم.

والشريف بن الحسين؛ هو ابن خالة الملك فيصل الثاني وأقرب أفراد العائلة الذكور شرعيًا إليه، وجده علي كان أمير مكة إلى عام 1908م، ووالدته الأميرة بديعة بنت الملك علي بن حسين وهي خالة الملك فيصل الثاني.

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