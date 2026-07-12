مسعود بارزاني بشأن غراهام: مواقفه الداعمة ستبقى خالدة في ذاكرة الشعب الكوردي

شفق نيوز- أربيل

أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، عن خالص تعازيه بوفاة "صديق الشعب الكوردي" السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام.

وقال الزعيم الكوردي في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيناتور ليندسي غراهام، مضيفاً: "سيبقى اسمه ومواقفه الداعمة والمخلصة للحقوق المشروعة للشعب الكوردي خالدة في ذاكرة هذا الشعب".

وجاء هذا بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام أميركية، في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام عن عمر يناهز 71 عاماً إثر وعكة صحية طارئة ومفاجئة ألمت به، وهو ما أكده مكتبه في بيان رسمي بوقت لاحق.