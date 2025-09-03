مسعود بارزاني بذكرى المولد النبوي: نتمنى أن يعم السلام والتعايش في المنطقة

شفق نيوز- أربيل

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، رسالة بمناسبة المولد النبوي، وتمنى فيها أن يعم السلام والتعايش السلمي في المنطقة.

وقال بارزاني في رسالته، التي وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد النبي الأعظم، سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المسلمين كافة في كوردستان والعراق وجميع أنحاء العالم".

وأضاف "في هذه المناسبة المباركة، نبتهل إلى الله العلي القدير بأن يفتح أبواب رحمته وبركاته لشعب كوردستان وكل شعوب المنطقة، وأن تحمل هذه الذكرى الطيبة معها نهايةً للحروب والمآسي والآلام التي تعصف بالأمم، وأن يعم السلام والعدالة والتعايش أرجاء منطقتنا والعالم أجمع".