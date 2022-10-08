سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسعود بارزاني بذكرى المولد النبوي: ليكون التعايش أعمق بين شعبنا 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-08T06:07:03+0000
مسعود بارزاني بذكرى المولد النبوي: ليكون التعايش أعمق بين شعبنا 

شفق نيوز/ أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي. 

وقال بارزاني في بيان نشره مقره، وورد لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة ذكرى المولد النبوي ابارك لجميع المسلمين في كوردستان والعراق وأنحاء العالم". 

واضاف "في هذه المناسبة أرجو أن يعم الخير والبركة على شعب كوردستان والعراق والمنطقة وان يعم السلام في جميع أنحاء العالم"، متمنيا لأن "يصبح مبدأ الاخوة والتعايش أعمق بين شعبنا". 

بدوره، هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، المسلمين كافة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص التهنئة: "مع الإشراقة البهيّة لذكرى مولد نبي الرحمة سيّدنا محمد، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم.

وأضاف، أنه في هذه المناسبة المباركة، نسأل الله عزّ وجلّ أن يجعلها دافعاً متكاملاً في تعزيز القيم الدينية العليا والإنسانية، وترسيخ ثقافة التكاتف والتضامن والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم قاطبة.

 

related

مسعود بارزاني يدين بشدة "الإساءة" للمرجعية الدينية: التجاوز عليها ليس من أخلاقيات شعب كوردستان

Date: 2022-03-28 09:03:25
مسعود بارزاني يدين بشدة "الإساءة" للمرجعية الدينية: التجاوز عليها ليس من أخلاقيات شعب كوردستان

بارزاني مخاطباً برلمان وحكومة كوردستان: لايجوز بقاء الأوضاع الحالية في سنجار

Date: 2019-06-24 18:12:04
بارزاني مخاطباً برلمان وحكومة كوردستان: لايجوز بقاء الأوضاع الحالية في سنجار

نيجيرفان بارزاني يؤكد على تعميق التعايش السلمي في ذكرى المولد  

Date: 2022-10-08 06:49:43
نيجيرفان بارزاني يؤكد على تعميق التعايش السلمي في ذكرى المولد  

الاتحاد الوطني: مسعود بارزاني دعا بافل طالباني لاجتماع مهم غدا باربيل

Date: 2020-02-23 13:32:27
الاتحاد الوطني: مسعود بارزاني دعا بافل طالباني لاجتماع مهم غدا باربيل

مسعود بارزاني يرد على "الإساءة" للمرجع السيستاني: سنتابع الموضوع شخصياً فاحترامنا له كبير

Date: 2019-11-25 18:37:57
مسعود بارزاني يرد على "الإساءة" للمرجع السيستاني: سنتابع الموضوع شخصياً فاحترامنا له كبير

رئاسة الجمهورية والانتخابات على طاولة مسعود بارزاني وبافل طالباني  

Date: 2022-09-19 07:06:43
رئاسة الجمهورية والانتخابات على طاولة مسعود بارزاني وبافل طالباني  

مسعود بارزاني: جميع فئات المجتمع الكوردستاني ناضلت في سبيل هدف نبيل

Date: 2019-09-10 18:22:01
مسعود بارزاني: جميع فئات المجتمع الكوردستاني ناضلت في سبيل هدف نبيل

بارزاني: عزيزي الرئيس ترامب دماء الكورد أكثر قيمة من المال والاسلحة

Date: 2019-10-09 10:08:34
بارزاني: عزيزي الرئيس ترامب دماء الكورد أكثر قيمة من المال والاسلحة