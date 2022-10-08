مسعود بارزاني بذكرى المولد النبوي: ليكون التعايش أعمق بين شعبنا 

شفق نيوز/ أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي.

وقال بارزاني في بيان نشره مقره، وورد لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة ذكرى المولد النبوي ابارك لجميع المسلمين في كوردستان والعراق وأنحاء العالم".

واضاف "في هذه المناسبة أرجو أن يعم الخير والبركة على شعب كوردستان والعراق والمنطقة وان يعم السلام في جميع أنحاء العالم"، متمنيا لأن "يصبح مبدأ الاخوة والتعايش أعمق بين شعبنا".

بدوره، هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، المسلمين كافة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص التهنئة: "مع الإشراقة البهيّة لذكرى مولد نبي الرحمة سيّدنا محمد، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم.

وأضاف، أنه في هذه المناسبة المباركة، نسأل الله عزّ وجلّ أن يجعلها دافعاً متكاملاً في تعزيز القيم الدينية العليا والإنسانية، وترسيخ ثقافة التكاتف والتضامن والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم قاطبة.