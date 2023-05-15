مسعود بارزاني ببحث الوضع السياسي في تركيا مع السياسي الكوردي هاشمي

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الاثنين هاشم هاشمي الشخصية الكوردية الشهيرة في تركيا.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز ان "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل اليوم في صلاح الدين باربيل السياسي الكوردي الشهير و عضو البرلمان التركي السابق هاشم هاشمي".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الوضع السياسي في تركيا و اخر المستجدات والتأكيد على العلاقة و الودية بين الطرفين".