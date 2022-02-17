مسعود بارزاني: انتخابات إقليم كوردستان ستجري في موعدها المحدد

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس أن الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان ستجري في موعدها المحدد المزمع في شهر أيلول من العام الحالي.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي في مصيف صلاح الدين، اليوم، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.

وخلال اللقاء تم تبادل الآراء حول الوضع السياسي في العراق، والخطوات الدستورية التي تلت الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية.

بدوره اعرب السفير الإيطالي في العراق عن تقديره لتضحيات قوات بيشمركة كوردستان في الحرب ضد ارهابيي داعش، مؤكدا أن بلاده ستواصل مع الحلفاء دعم البيشمركة والقوات العراقية.

وفي جانب آخر من اللقاء وبالإضافة إلى الإشارة إلى العلاقة التاريخية بين الجانبين، تم التأكيد على تطوير وتعميق الصداقة بين الشعب الكوردي والشعب الإيطالي وتعزيز العلاقة بين إيطاليا وإقليم كوردستان.

الوضع الداخلي وانتخابات اقليم كوردستان كان محورا آخر من اللقاء حيث أكد الزعيم بارزاني أن الانتخابات المقبلة في الإقليم ستجري في موعدها المحدد.