مسعود بارزاني: الإيزيديون جزء عزيز من الشعب الكوردستاني

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، أن الإيزيديين جزء عزيز من الشعب الكوردستاني، في حين دعاهم إلى التمسك بعاداتهم وتقاليدهم وعدم السماح للأصوات الغريبة بالتأثير عليهم.

وقال المكتب الإعلامي البارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل اليوم، حازم تحسين بك أمير الإيزيديين، والمجلس الروحي الإيزيدي."

وتابع: "في اللقاء، شكر الوفد الضيف بارزاني على دعمه الدائم للإيزيديين واهتمامه بالوحدة والتضامن بين الإيزيديين، داعياً بارزاني إلى الاستمرار في دعم مطالبهم ومنع كافة المحاولات الرامية لتقسيم الإيزيديين".

ومن جانبه أكد بارزاني أن" الإيزيديين جزء عزيز من الشعب الكوردستاني"، داعياً الإيزيديين إلى "التمسك بعاداتهم وتقاليدهم وعدم السماح للأصوات الغريبة بالتأثير على المجتمع الإيزيدي والخروج من وطن أجدادهم".

وأشار بارزاني إلى "محاولات بعض الأطراف تعيين أمير إيزيدي في بغداد والتدخل في شؤون الإيزيديين"، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده "لدعم الإخوة والأخوات الإيزيديين ولن يسمح بفرض القضايا الغريبة، على الايزيديين".