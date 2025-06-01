مسعود بارزاني: المشكلات مع بغداد لن تؤثر على العلاقة بين العرب والكورد

شفق نيوز/ شدد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الأحد، على ضرورة احترام مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن التي تأسس على ضوئها الدستور، وهي الحل الوحيد لأزمات العراق بعد 2003.

جاء ذلك، خلال استقباله في مصيف صلاح الدين، وفداً من رؤساء وشيوخ العشائر ووجهاء وشخصيات عربية من محافظة نينوى، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال اللقاء، أعرب الوفد الضيف عن شكره لشعب كوردستان ولمواقف بارزاني، باستضافة مئات الآلاف من النازحين العراقيين من محافظة نينوى ومحافظات العراق الأخرى خلال المِحَن والظروف العصيبة والحرب على الإرهاب.

كما عبّر الوفد الضيف، بحسب البيان، عن امتنانهم لتضحيات قوات بيشمركة كوردستان التي حرّرت أجزاءً واسعة من محافظة نينوى من قبضة داعش، وأكدوا أن هذه المواقف التاريخية ستبقى حاضرةً في أذهانهم، وخالدةً في ذاكرة الأجيال المقبلة.

وفي جانب آخر من اللقاء، قدّم الوفد الضيف لبارزاني نبذةً عن المشكلات التي يعاني منها سكان نينوى والأوضاع الاقتصادية والخدمية في المحافظة، معربين عن رغبتهم بأن يكون لهم تمثيل حقيقي في العملية السياسية العراقية خلال المرحلة المقبلة، وإنهاء الأزمات والمشكلات الراهنة، وفق البيان.

وخلال الاجتماع، رحّب مسعود بارزاني بحفاوة بالوفد الزائر، وأشار في حديثه إلى تاريخ الخلافات بين شعب كوردستان والحكومات العراقية، مشدداً على أنه من دواعي الفخر والسرور بأن الخلافات بين شعب كوردستان والحكومات العراقية لم تلقِ بظلالها أبداً على العلاقات بين الشعبين الكوردي والعربي ولم تكن سبباً في إحداث شرخ بينهما.

وأكد بارزاني أن العراق ما بعد عام 2003 بُني على أساس الشراكة والتوازن والتوافق، في إطار الدستور، وأن السبيل الوحيد لحل مشكلات العراق، هو التزام جميع الأطراف بهذه المبادئ.

كما جدد مسعود بارزاني، دعمه وتضامنه مع قضايا ومطالب أهالي الموصل ونينوى، مشدداً على ضرورة أن يُسمح لسكان نينوى بأن يكونوا أصحاب القرار ويملكوا القدرة على البت في مستقبلهم.