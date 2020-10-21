مسعود بارزاني: العلاقات مع بغداد اتخذت مسارا إيجابيا وهناك فرصة لحل المشكلات

شفق نيوز/ عبرت السفيرة النرويجية لدى العراق خلال لقائها مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في اربيل، يوم الاربعاء عن رغبة بلادها لتطوير العلاقات بين بلادها واقليم كوردستان زيادة التنسيق بينهما.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل، في في منتجع صلاح الدين باربيل، سفيرة النرويج لدى العراق اليرز، وتبادلا الآراء بشأن الاوضاع السياسية واخر تطورات الاحداث في العراق.

وأبدت السفيرة النرويجية تعاطفها وقلقها لحادثة الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، فضلا عن التعبير عن العرفان لتضحيات قوات البيشمركة الكوردستانية في الحرب ضد الارهابيين الدواعش، باركت الاتفاق لتطبيع الاوضاع في سنجار بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وعدتها خطوة ايجابية.

واضاف البيان ان السفيرة النرويجية اعلنت ان بلادها جزء من التحالف الدولي ضد داعش وكان لها دور في تدريب وتأهيل قوات البيشمركة واكدت على رغبة بلادها لتطوير التنسيق والعلاقات بين بلادها واقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته عبر عن شكره لدور دولة النرويج في التحالف الدولي للحرب ضد داعش ورحب بتطوير العلاقات بين الجانبين، مبينا انه بالنسبة للعلاقات بين اربيل وبغداد اوضح بارزاني ان العلاقات اتخذت مسارا ايجابيا وهناك فرصة لحل المشكلات.

ونوه البيان الى ان الانتخابات المقبلة في العراق وتهديدات الإرهاب والاوضاع الامنية في العراق وحادثة قرية الفرحاتية كانت محاور اخرى في اللقاء.



