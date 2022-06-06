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مسعود بارزاني: العراقيون يستحقون دولة مؤسساتية واستقراراً على مسار صحيح

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-06T10:59:16+0000
مسعود بارزاني: العراقيون يستحقون دولة مؤسساتية واستقراراً على مسار صحيح

شفق نيوز/ أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الاثنين، على أن العراقيين يستحقون دولة مؤسساتية توفر لهم الخدمات الأساسية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمقر بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل السفير الروماني الجديد لدى العراق رادو دوبري، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق والمعوقات والمشاكل التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأكد بارزاني خلال اللقاء على أن "المواطنين العراقيين يستحقون دولة مؤسسية وخدمات واستقرارا على المسار الصحيح، ولكن للأسف لم يتم استغلال هذه الفرصة".

من جانبه أعرب السفير الروماني عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات والتعاون مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات.

وفي جانب آخر من اللقاء هنأ بارزاني السفير الروماني الجديد وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

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