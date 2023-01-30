مسعود بارزاني: البيشمركة انتصرت في نضالها لامتلاكها الإرادة

شفق نيوز / أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، أن قوات البيشمركة، حققت انتصاراً دائماً في نضالها، وبينما أشاد قائد عسكري في التحالف الدولي بـ"شجاعة" البيشمركة، شدد على ضرورة تنظيمها بروح مؤسساتية جديدة.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، قائد قوات التحالف في سوريا والعراق الجنرال ماكفرلين، والوفد المرافق له، في مصيف صلاح الدين، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، الوضع الميداني في محاربة إرهابيي داعش، وأكدا أن "الإرهاب يشكل تهديداً مستمراً، وعلى المجتمع الدولي والحلفاء ودول المنطقة مواصلة التنسيق فيما بينهم من أجل القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف".

وأشاد الوفد العسكري، بدور قوات البيشمركة الكوردستانية ووصفها بـ"القوية والشجاعة"، ودعا إلى "تنظيم هذه القوات بروح مؤسساتية جديدة".

بدوره، قدم الزعيم الكوردي، شكره للحلفاء على تعاونهم وتنسيقهم مع قوات البيشمركة في محاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن "قوات البيشمركة الكوردستانية قدمت تضحيات كثيرة وحققت دائما انتصاراً في نضالها، لأن لديها إرادة، وتبحث عن قضية مشروعة، وهذا ما يجب أن يستمر، وأن يتم تعزيز هذه القوات بالروح الوطنية والإرادة والإيمان".