تدشين مشروع جديد لإنتاج الكهرباء والإسمنت في أربيل (صور)

شفق نيوز/ دشّن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومصنعاً لإنتاج الإسمنت في أربيل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن بارزاني افتتح اليوم محطة كهرباء "دابين" ومصنع الإسمنت الذي تبلغ مساحته 43 هكتاراً، قرب جبل سفين (45 كيلو متراً شمال شرقي مدينة أربيل).

وتبلغ القدرة الإنتاجية اليومية للمصنع 6 آلاف طن، وطاقته السنوية مليوني طن من الإسمنت.

ويضم المصنع أربع صوامع أسمنت يبلغ قطر الواحدة منها 18 متراً وارتفاعها 56 متراً، والقدرة الاستيعابية لكل منها 10أطنانمنالإسمنت.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد وضع حجر الأساس لمصنع الإسمنت ومحطة الكهرباء، في 22 حزيران/ يونيو 2023.