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مسرور بازراني يدعو الجهات السياسية في كوردستان للحفاظ على امر

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-17T06:40:44+0000
مسرور بازراني يدعو الجهات السياسية في كوردستان للحفاظ على امر

شفق نيوز/ هنأ رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس بمناسبة يوم علم كوردستان.

وحضر بارزاني مراسم رسمية لرفع العلم في اربيل العاصمة.

وقال رئيس الحكومة في كلمة بهذه المناسبة ان "علم كوردستان هو رمز للتعايش، وينبغي الحفاظ عليه، وادعو هذا الجيل والاجيال القادمة الى معرفة مدى التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في سبيل ان تبقى راية العلم خفاقة في سماء كوردستان".

وشدد على انه "لا ينبغي كسر ارادة وكرامة شعبنا مادام راية علم كوردستان خفاقة".

واردف بالقول "نفتخر بوجودنا تحت ظل هذا العلم، وادعو الاطراف السياسية في كوردستان الى العمل تحت هذه الراية للدفاع عن المكتسبات التي تحققت طول مسيرة نضال وكفاح شعبنا ومن اجل ان نؤمن له العيش الكريم والمستقبل الأفضل".

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