مسرور بارزاني: PKK لا يحترم الكيان الدستوري للإقليم وتسبب بإخلاء 800 قرية

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، دعوته لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة لمغادرة أراضي الإقليم، واصفا العلاقات بين الإقليم وتركيا بأنها "طبيعية".

وقال بارزاني خلال استضافته في معهد تشاتام هاوس في بريطانيا، "نحن منذ بداية تسعينيات القرن المنصرم لدينا مؤسسات رسمية من حكومة وبرلمان، و ان حزب العمال جاء الى مناطقنا ولا يحترم الكيان الدستوري للاقليم".

وأضاف "بدلا من ان يقاتلوا على اراضيهم جاءوا الينا"، مردفا بالقول "نحن بذلنا قصارى جهدنا لحل هذا المسألة، ولكن استمرار هجمات الحزب وتركيا انعكس تأثيره علينا".

كما أشار مسرور بارزاني الى ان هناك 800 قرية لا يمكن لسكانها العودة إليها بسبب الصراع الدائر بين حزب العمال وتركيا".

وأكد أن "أفضل خيار هو ان يغادر الحزب أراضينا وليمارس نشاطه في مناطقه وان يحل مشاكله هناك بعيدا عنا"، قائلا: نحن لا نعتقد ان العنف سيفضي لحل للمشاكل بل نؤمن ان الحوار هو السبيل الوحيد لذلك.