مسرور بارزاني يأمل أن تكون ذكرى المولد النبوي حافزاً لترسيخ الانسانية والتعايش المشترك

شفق نيوز - أربيل

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي.

وقال في التهنئة "إننا نأمل أن تكون هذه الذكرى حافزاً لترسيخ مبادئ النبي محمد السمحة في الإنسانية والسلام والتعايش المشترك والوئام والعدالة".

والمولد النبوي هو ذكرى سنوية تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.