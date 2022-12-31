مسرور بارزاني يأمل بأن تُحل المشاكل "جذرياً" بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، عن أمله بحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد بشكل جذري ووفق الدستور الدائم للبلاد.

جاء ذلك في تهنئة وجهها إلى مواطني كوردستان والعراق والعالم بأسره، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وقال مسرور بارزاني في تهنئته، إنه "وعلى الرغم من محدودية إمكانات حكومة اقليم كوردستان، إلا أننا وبدعم القطاع الخاص، أنجزنا في العام المنصرم العديد من المشاريع المختلفة في مدن كوردستان، ولا سيّما في مجالات الطرق والزراعة والصناعة والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة.

وأردف بالقول إنه "وإلى جانب ذلك، فقد كان العام الماضي عاماً مثمراً في المجال الدبلوماسي، أسهمنا فيه في توطيد علاقاتنا مع الدول العربية والمنطقة وأوروبا".

ومضى رئيس حكومة الإقليم قائلا "إن ما يدعو للأسف هو أننا تعرضنا في العام ذاته إلى هجمات واعتداءات جمة، في حين كان إقليم كوردستان، ولا يزال، عاملاً من عوامل الاستقرار في العراق والمنطقة، ولم يشكّل قط تهديداً لأي جهة أو طرف. وعليه نأمل، في العام المقبل، أن يصان أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق والمنطقة عامة، وأن تُحل المشاكل جذرياً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".

وتابع مسرور بارزاني أنه "من أجل المضي قدماً في المسيرة الإصلاحية وتقديم الخدمات إلى المواطنين من خلال تضافر جهود الجميع وتعاونهم، نتمنى أن يضع الجميع المصلحة الوطنية فوق كل المصالح الأخرى، وأن تُحترم سيادة القانون".