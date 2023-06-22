مسرور بارزاني: أي مشروع جديد يجب ان يكون 75 بالمئة من عماله من اهالي كوردستان

شفق نيوز/ افتتح رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، معملا للاسمنت في مدينة اربيل، وشدد على أن اي مشروع جديد يجب ان يكون 75 بالمئة من عماله من اهالي الاقليم.

وقال مسرور بارزاني في كلمة القاها اثناء مشاركته في مراسم افتتاح المعمل وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "هذا المعمل من المقرر ان يصبح من اهم المعامل في اقليم كوردستان و ويكون له دور مهم في تطوير مسيرة الاعمار في الاقليم ".

واضاف ان "هذا المعمل سيوفر المئات من فرص العمل للشباب، و بالتأكيد فان اي مشروع يُفتتح في كوردستان فيجب ان تكون نسبة 75 بالمئة من عماله هم من اهالي الاقليم وتدريب العمال المحليين و المهندسين للارتقاء بمستواهم".

وتابع بارزاني ان "حكومة اقليم كوردستان وفي اطار تنويع مصادر الدخل الاقتصادي تولي اهتماما كبيرا بقطاعي الصناعة والزراعة حيث ان منطقتنا تضم الكثير من المواد الاولية ويمكن ان تكون اساسا لبناء المشاريع".

واشار بارزاني الى ان "الجزء الاكبر من المنتجات الموجودة في اسواق الاقليم مستوردة ويمكن ان تكون هذه المنتجات محلية وهو الامر الذي سيساهم في انعاش قطاع الصناعة ويوفر فرص العمل"، مؤكدا ان "حكومة الاقليم مستعدة لعمل ما يجب في هذا الصدد".