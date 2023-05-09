مسرور بارزاني يؤكد إيفاء الاقليم بجميع التزاماته الدستورية ويدعو بغداد لحفظ حقوق كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، ان الإقليم أوفى بجميع التزاماته الدستورية والاتفاقات السياسية، داعيا الحكومة الاتحادية الى عدم انتهاك حقوق كوردستان.

وذكر بارزاني في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز "استقبلنا اليوم وفداً من المجلس التجاري الأمريكي - الكوردستاني،

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس المجلس ديفيد تفوري إيجازاً عن أعضاء الوفد وهدف زيارته إلى إقليم كوردستان، كما أبدى استعداد المجلس لتعزيز عمله واستثماراته في الإقليم".

واضاف "سلطنا الضوء على آخر المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعلاقة مع الحكومة الاتحادية، كذلك أشرنا إلى أن إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته في إطار الدستور والاتفاقات، وعلى الحكومة الاتحادية عدم انتهاك الحقوق التي كفلها الدستور لإقليم كوردستان".

واشار الى انه "في محور آخر من الاجتماع، جرى بحث أوضاع التعايش السلمي بين المكونات في إقليم كوردستان. وبهذا الصدد، جددنا التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان بترسيخ وتعزيز ثقافة التعايش القومي والديني والحرية الدينية وحماية حقوق مختلف المكونات".

بدوره أثنى الوفد على الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، لا سيّما ما يتعلق بتسهيل عمل المستثمرين ورقمنة الخدمات العامة وعملية التأشيرة الإلكترونية.