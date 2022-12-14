مسرور بارزاني يؤكد وحدة موقف الأطراف الكوردستانية للدفاع عن الحقوق الدستورية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، على وحدة موقف الأطراف الكوردستانية للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني استقبل اليوم رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني محمد الحاج محمود، وشهد اللقاء شهد التأكيد على اهمية وحدة موقف جميع الاطراف الكوردستانية للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان".

وبين ان "الجانبين اعلنا دعمهما الكامل لبرنامج عمل حكومة اقليم كوردستان".