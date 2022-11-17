سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني يؤكد وجود فرصة جديدة لحل المشاكل مع بغداد "جذرياً"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-17T13:51:43+0000
مسرور بارزاني يؤكد وجود فرصة جديدة لحل المشاكل مع بغداد "جذرياً"

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، استعداد الوفد التفاوضي الذهاب إلى بغداد لحل الملفات العالقة بين الطرفين، مشيراً إلى فرصة جديدة لإيجاد حل جذري لكل المشاكل.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وجرى في اللقاء، بحث الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

واتفق الجانبان على أن هناك الآن فرصة جديدة لحل جذري للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بموجب الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان مستعد للقيام بزيارة بغداد لمناقشة المشاكل وحلها في إطار الدستور.

وعلى صعيد متصل، بحث رئيس الحكومة مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا، والوضع العام العراقي، وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.

related

أربيل: الحكومة الاتحادية لم تزود الإقليم بالكميات المطلوبة من لقاح كورونا

Date: 2021-09-01 09:03:14
أربيل: الحكومة الاتحادية لم تزود الإقليم بالكميات المطلوبة من لقاح كورونا

الاتحاد الكوردستاني ينفي انهيار المباحثات مع بغداد ويكشف عن وفد جديد سيزور العاصمة

Date: 2020-12-14 12:03:57
الاتحاد الكوردستاني ينفي انهيار المباحثات مع بغداد ويكشف عن وفد جديد سيزور العاصمة

كوردستان تفعل ممثلية حكومتها في بغداد وتعين "فارس عيسى" ممثلا لها

Date: 2019-08-03 20:37:22
كوردستان تفعل ممثلية حكومتها في بغداد وتعين "فارس عيسى" ممثلا لها

حكومة الاقليم: مسألة تسليم النفط تحتاج لوقت وسيذهب وفد لبغداد بشأن ثلاثة ملفات

Date: 2019-08-24 15:30:47
حكومة الاقليم: مسألة تسليم النفط تحتاج لوقت وسيذهب وفد لبغداد بشأن ثلاثة ملفات

إعادة 47 مواطناً كورديا من العالقين في الهند عبر مطار بغداد الدولي

Date: 2021-05-18 20:49:22
إعادة 47 مواطناً كورديا من العالقين في الهند عبر مطار بغداد الدولي

وزير كوردستاني: بغداد ستواصل إرسال سلفة 200 مليار ووفد من الإقليم يزور العاصمة

Date: 2021-09-09 08:03:41
وزير كوردستاني: بغداد ستواصل إرسال سلفة 200 مليار ووفد من الإقليم يزور العاصمة

وفدان من حكومة اقليم كوردستان يصلان بغداد

Date: 2020-08-30 11:26:11
وفدان من حكومة اقليم كوردستان يصلان بغداد

نيجيرفان: إستقرار العراق ومعالجة خلافات اربيل – بغداد موضوعان متلازمان

Date: 2020-09-22 09:10:40
نيجيرفان: إستقرار العراق ومعالجة خلافات اربيل – بغداد موضوعان متلازمان