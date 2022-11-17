مسرور بارزاني يؤكد وجود فرصة جديدة لحل المشاكل مع بغداد "جذرياً"

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، استعداد الوفد التفاوضي الذهاب إلى بغداد لحل الملفات العالقة بين الطرفين، مشيراً إلى فرصة جديدة لإيجاد حل جذري لكل المشاكل.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وجرى في اللقاء، بحث الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

واتفق الجانبان على أن هناك الآن فرصة جديدة لحل جذري للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بموجب الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان مستعد للقيام بزيارة بغداد لمناقشة المشاكل وحلها في إطار الدستور.

وعلى صعيد متصل، بحث رئيس الحكومة مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا، والوضع العام العراقي، وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.