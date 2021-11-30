مسرور بارزاني يؤكد أهمية قطاع التربية والتعليم في تعزيز الإمكانات البشرية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، على أهمية التربية والتعليم ودور هذا القطاع في تطوير الإقليم في المجالات كافة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل عدداً من المستثمرين الذين أخذوا على عاتقهم بناء 10 مدارس داخل محافظة أربيل، وأشاد بمبادرتهم، وعبّر عن تقديره لهم ولدور القطاع الخاص في عملية إرساء بنية تحتية متينة لإقليم كوردستان.

وجدد رئيس الحكومة تأكيده على أن التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان تولي أهمية بالغة بالتربية والتعليم، وعلى هذا الأساس، وإلى جانب بناء المدارس ومراكز التعليم العصرية، يتعين إيلاء الاهتمام لخلق وتعزيز الإمكانات البشرية والمهارات والوطنية.

واضاف "ينبغي عليناً جميعاً أن نعمل على تحقيق المزيد من تطوير كوردستان في جميع المجالات".