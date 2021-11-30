سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني يؤكد أهمية قطاع التربية والتعليم في تعزيز الإمكانات البشرية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-30T14:13:22+0000
مسرور بارزاني يؤكد أهمية قطاع التربية والتعليم في تعزيز الإمكانات البشرية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، على أهمية التربية والتعليم ودور هذا القطاع في تطوير الإقليم في المجالات كافة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل عدداً من المستثمرين الذين أخذوا على عاتقهم بناء 10 مدارس داخل محافظة أربيل، وأشاد بمبادرتهم، وعبّر عن تقديره لهم ولدور القطاع الخاص في عملية إرساء بنية تحتية متينة لإقليم كوردستان.

وجدد رئيس الحكومة تأكيده على أن التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان تولي أهمية بالغة بالتربية والتعليم، وعلى هذا الأساس، وإلى جانب بناء المدارس ومراكز التعليم العصرية، يتعين إيلاء الاهتمام لخلق وتعزيز الإمكانات البشرية والمهارات والوطنية.

واضاف "ينبغي عليناً جميعاً أن نعمل على تحقيق المزيد من تطوير كوردستان في جميع المجالات".

related

مسرور بارزاني يغادر الى المانيا ويعلن اهم محاور يبحثها هناك

Date: 2020-02-13 10:09:44
مسرور بارزاني يغادر الى المانيا ويعلن اهم محاور يبحثها هناك

مسرور بارزاني يتعهد بالاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

Date: 2019-06-12 14:46:29
مسرور بارزاني يتعهد بالاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

مسرور بارزاني يكشف تفاصيل قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش

Date: 2021-04-28 18:34:49
مسرور بارزاني يكشف تفاصيل قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش

مسرور بارزاني يهاتف الكاظمي: نواجه تحديات مشتركة

Date: 2020-05-07 12:16:57
مسرور بارزاني يهاتف الكاظمي: نواجه تحديات مشتركة

واشنطن مستعدة لدعم اقليم كوردستان وزيادة الاستثمار فيه

Date: 2019-07-17 22:08:37
واشنطن مستعدة لدعم اقليم كوردستان وزيادة الاستثمار فيه

وزير الدفاع الامريكي: دور مسعود بارزاني مؤثر ومكانته مهمة في العراق

Date: 2021-11-20 12:18:14
وزير الدفاع الامريكي: دور مسعود بارزاني مؤثر ومكانته مهمة في العراق

مسرور بارزاني: لن نسمح لأحد الأضرار بأمننا وسلمنا

Date: 2020-10-26 14:56:11
مسرور بارزاني: لن نسمح لأحد الأضرار بأمننا وسلمنا

بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد

Date: 2020-02-23 16:18:55
بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد