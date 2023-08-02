مسرور بارزاني يؤكد أهمية استمرار التنسيق الأمني والعسكري مع أستونيا

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، أهمية استمرار التنسيق الأمني والعسكري مع أستونيا ضمن التحالف الدولي.

جاء ذلك خلال استقباله، وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستعرض الاجتماع، "مجمل الأوضاع العامة في العراق، كما ناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كذلك جرى التأكيد على دعم البيشمركة في مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي محور آخر من الاجتماع، تطرق الجانبان إلى "أهمية استمرار التنسيق والتعاون الأمني والعسكري المشترك، ولا سيّما في التصدي للتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش".

وفي هذا السياق عبّر رئيس الحكومة عن شكره للقوات الإستونية على جهودها المتواصلة في دعم قوات البيشمركة ضمن التحالف الدولي ضد داعش.

إلى ذلك، أبدى وزير الدفاع الإستوني استعداد بلاده لتوطيد التنسيق والتعاون وتوثيقه بين الجانبين، ومواصلة دعم البيشمركة.