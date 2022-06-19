مسرور بارزاني يؤكد لوفد عسكري اتحادي أهمية التعاون بين البيشمركة والجيش

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي، سيما في مناطق المادة 140 بهدف التصدي للإرهاب.

وذكر بيان لحكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني استقبل وفداً عسكرياً وأمنياً عراقياً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله.

وجدد رئيس الحكومة خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة النظر إلى البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، إلى جانب دعمها ومساندتها، لأن ذلك يصب في صالح استتباب الوضع الأمني في العراق عامة، كما ينبغي أن يمثل الجيش العراقي جميع المكونات العراقية وأن يحميها جميعاً من دون تمييز.

وبحسب البيان، عرض الوفد العسكري والأمني العراقي الرفيع ايجازاً عن الوضع الأمني والعسكري في العراق، وأشار إلى أن زيارته تهدف لتطوير وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة.