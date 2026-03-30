مسرور بارزاني يؤكد لوزير الطاقة الأميركي ضرورة حماية منشآت نفط الإقليم

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لوزير الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية كريس رايت، مساء اليوم الاثنين، أهمية مواصلة التنسيق والدعم لحماية البنية التحتية لقطاع الطاقة في الإقليم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحث فيه الطرفان آخر المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعراق، ولا سيّما ما يتعلق بملف الطاقة.

وجرى خلال الاتصال، بحسب بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، التقييم الإيجابي لقرار حكومة إقليم كوردستان القاضي بالسماح بتصدير النفط عبر خط أنابيب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، باعتباره خطوة تعمل على تسهيل وتخفيف وطأة الضغوط والتحديات الاقتصادية.

كما شدد مسرور بارزاني على ضرورة مواصلة التنسيق والدعم لحماية البنية التحتية لقطاع الطاقة في إقليم كوردستان، فضلاً عن وجوب رفع الحصار التجاري (في إشارة إلى نظام "الأسيكودا") ووضع حدّ للهجمات الإرهابية التي تستهدف الشركات النفطية في إقليم كوردستان، بما يكفل تعزيز عجلة الإنتاج وتوسيع نطاق التصدير، وحفظ وإرساء دعائم الاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة بصورة عامة.

وكانت منظمة "CPT" الأميركية، كشفت أمس الأحد، عن تعرض إقليم كوردستان لـ474 هجوماً أسفر عن 14 ضحية و93 مصاباً خلال شهر منذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

ووفقاً لتقرير صادر عن "فريق كوردستان" في المنظمة الأميركية، فقد نفذ الحرس الثوري الإيراني 179 هجوماً، إضافة إلى 295 هجوماً نفذتها جماعات مسلحة موالية لإيران داخل العراق.

وبيّن التقرير أن الهجمات استهدفت مواقع متعددة، شملت القنصلية الأميركية، وقواعد عسكرية، ومقرات الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، إضافة إلى مواقع تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، وحقول نفط، وشبكات اتصالات، ومنازل مدنيين، فضلاً عن مرافق عامة ومؤسسات غير حكومية.

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة وتفعيل نظام "الأسيكودا" بهدف تنظيم الاستيراد وزيادة إيرادات الدولة ومعالجة الفوضى في المنافذ الحدودية.

وأكدت الهيئة العامة للجمارك العراقية استجابة إقليم كوردستان لموضوع توحيد التعرفة الجمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم، مشيرة إلى وجود تفاهمات متقدمة مع الإقليم لتطبيق نظام "الأسيكودا".

بدوره أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في وقت سابق، أن إقليم كوردستان لم يرفض قط تطبيق نظام "الأسيكودا"، بل طلب منحه الوقت اللازم، فيما أشارت وسائل إعلامية إلى أن الإقليم طلب مهلة 9 أشهر لتطبيق هذا النظام في منافذه.

وفي 18 آذار/ مارس الجاري، أعلنت شركة نفط الشمال البدء بعملية تصدير النفط العراقي من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي، بعد يوم من الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على تصدير النفط عبر خط أنابيب (إقليم كوردستان – جيهان).