مسرور بارزاني يؤكد على أهمية التجربة اليابانية في استثمار الثروة البشرية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة الاستفادة من التجربة اليابانية في استثمار الثروة البشرية وتنشئة الأجيال وتحفيزها.

وذكر إعلام رئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل وفداً يابانياً ضم مساعد وزير الخارجية الياباني مسؤول شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا كانسوكي ناغاوكا، والسفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، وممثلي عدد من الشركات اليابانية.

وأشار بارزاني إلى "أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، لا سيما في مجال استثمار الثروة البشرية وتنشئة الأجيال الجديدة وتحفيز قدراتها على الابتكار والإبداع"، مبيناً أن "تجربة اليابان بهذا الصدد تعد نموذجاً يستحق التقدير والإعجاب، ويمكننا الاستفادة منها بشكل كبير".

فيما أكد الوفد الياباني وجود فرص كثيرة ومواتية لتعزيز الاستثمار الياباني في إقليم كوردستان الذي حقق تقدماً كبيراً في مجالات البناء وإعادة الإعمار خلال السنوات الأخيرة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليابان في مجالات النقل والمواصلات والزراعة والتعليم والصناعة.

كما استقبل بارزاني السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن إميليا جورجيفا، وجرى خلال الاجتماع، بحث آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجدد رئيس الحكومة رغبة إقليم كوردستان في الارتقاء بالعلاقات مع سويسرا، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مختلف المجالات.

بدورها أشارت السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن إلى التقدم الحاصل في مسيرة الإعمار والبناء في إقليم كوردستان، كذلك أعربت عن استعداد بلادها لتوطيد العلاقات مع الإقليم، ولا سيّما في المجالات الصناعية والتبادل التجاري.

وفي سياق الاجتماع، جرت مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التأكيد على أهمية ضمان واحترام حقوق الإقليم المكفولة دستورياً، إلى جانب تسليط الضوء على وضع مخيمات النازحين واللاجئين في الإقليم وضرورة تهيئة الظروف الملائمة من أجل عودتهم الطوعية إلى مساكنهم، فضلاً عن بحث الآثار السلبية للتغير المناخي وضرورة الحفاظ على الموارد المائية.