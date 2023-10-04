مسرور بارزاني يؤكد على أهمية استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق ديفيد برغر، يوم الأربعاء، التطورات السياسية في البلاد واستئناف تصدير النفط عبر تركيا.

وذكر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال الاجتماع، بحث آخر التطورات والأوضاع العامة في العراق، وضرورة ضمان وتأمين الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان.

واتفق الجانبان على أهمية استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في أسرع وقت.

كما شهد اللقاء تأكيداً على إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد.

وأعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق عن شكره لحكومة إقليم كوردستان على استجابتها السريعة في تقديم يد العون والمساعدة لمنكوبي حادثة حريق الحمدانية (بغديدا)، كذلك أشاد بالتعايش السلمي الذي تنعم به مختلف مكونات إقليم كوردستان.