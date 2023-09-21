مسرور بارزاني يؤكد على عدم "التدخل الحزبي" بشؤون وزارة البيشمركة

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، على أهمية عدم التدخل الشخصي أو الحزبي في شؤون وزارة البيشمركة، مؤكداً على ضرورة عدم تعطيل جهوده في اختيار وزير قادر على تنفيذ برنامج الحكومة بفاعلية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل اليوم، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، والوفد المرافق له، بحضور القنصل العام الأمريكي لدى الإقليم مارك سترو، وجرى بحث آخر المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعراق وسوريا.

وتضمن المحور الرئيسي للاجتماع، مناقشة مسار العملية الإصلاحية في وزارة البيشمركة، والخطوات المتخذة بشأن توحيد قواتها وتنظيم هيكليتها.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية مواصلة العملية الإصلاحية وتسريعها، والالتزام بتنفيذ برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة إزاء تنظيم البيشمركة وتوحيدها، وإبعاد الوزارة عن أي تأثيرات حزبية أو مصالح شخصية.

وأشار إلى ما يتردد عن وجود مشكلات في تنفيذ الإصلاحات في وزارة البيشمركة، مؤكداً على أهمية عدم التدخل الشخصي أو الحزبي في شؤون الوزارة، وعلى ضرورة عدم تعطيل جهود رئيس الحكومة في اختيار وزير قادر على تنفيذ برنامج الحكومة بفاعلية.

وفي سياق آخر من الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع السوري، ولا سيّما التعقيدات المتعلقة بمنطقة دير الزور وشرق البلاد، كما اتفقا على ضرورة حماية الأمن والسلم المجتمعي، وتعزيز التكاتف بين الكورد والعرب وباقي مكونات المنطقة.