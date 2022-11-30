مسرور بارزاني يؤكد على الاستفادة من التجربة اليابانية لتطوير التربية والتعليم

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، على ضرورة تطوير التربية والتعليم، والاستفادة من التجربة اليابانية الناجحة في هذا المجال.

وذكر المكتب الاعلامي لمسرور بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل في اربيل السفير الياباني الجديد لدى العراق ماتسوموتو فوتوشي، وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير الياباني بمناسبة تسلّم عمله الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.

وأبدى بارزاني دعم حكومة إقليم كوردستان للمضي قُدماً في توطيد آفاق العلاقات بين الإقليم واليابان.

من جانبه عرض السفير الياباني نبذة عن أعمالهم ونشاطاتهم ومشاريعهم في العراق وإقليم كوردستان، لا سيّما في مجال المياه والمجاري والكهرباء وتصاميم المدن ومخططاتها الرئيسية، فضلاً عن المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين.

كذلك سلط الجانبان الضوء على سبل تطوير التربية والتعليم، بالإضافة إلى مناقشة وضع المدارس في إقليم كوردستان وإمكانية الاستفادة من التجربة اليابانية الناجحة في هذا المجال.