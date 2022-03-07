مسرور بارزاني يؤكد رغبة إقليم كوردستان بتوسيع العلاقات مع النرويج

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، رغبة الإقليم بتوسيع آفاق التعاون مع النرويج وبالأخص في الاقتصاد والاستثمار.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه بأربيل السفير النرويجي لدى العراق والأردن إسبن ليندباك، وجرى خلال اللقاء التباحث حول الوضع العام في العراق والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والنرويج.

وأعرب بارزاني عن شكره للحكومة النرويجية على ما تقدمه من مساعدات في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأكد رغبة إقليم كوردستان في توسيع آفاق التعاون والتنسيق مع النرويج بما يشمل تطوير العلاقات الشاملة، ولا سيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار.

من جانبه، سلط السفير النرويجي الضوء على مشاريع وبرامج بلاده في العراق وإقليم كوردستان، وأبدى استعداد النرويج لتوطيد العلاقات مع حكومة الإقليم على الصعد كافة.