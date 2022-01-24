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مسرور بارزاني يؤكد استعداد كوردستان لأي تعاون وتنسيق مع القضاء اللبناني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-24T10:50:30+0000
مسرور بارزاني يؤكد استعداد كوردستان لأي تعاون وتنسيق مع القضاء اللبناني

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الإثنين، استعداد إقليم كوردستان لأي تعاون وتنسيق مع القضاء اللبناني.

جاء ذلك خلال استقباله، وفداً لبنانياً برئاسة وزير العدل اللبناني القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء اللبناني ومساعد الأمين العام للجامعة العربية.

وأكد الوفد بحسي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "أهمية توسيع آفاق العلاقات بين إقليم كوردستان ولبنان في شتى المجالات، ولا سيما تعزيز التنسيق في مجال السلطة القضائية والاستفادة من خبرات الجانبين".

وأشار رئيس الحكومة إلى "أهمية دور السلطة القضائية في إقليم كوردستان، لكونها سلطة مستقلة"، معرباً عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لأي تعاون وتنسيق مع السلطة القضائية اللبنانية".

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