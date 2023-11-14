مسرور بارزاني يُعرب عن أمله باستئناف صادرات نفط كوردستان ويوجه رسالة الى بغداد بشأن الرواتب

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، عن أمله بإستئناف صادرات نفط كوردستان ومحافظة كركوك عبر ميناء جيهان التركي بعد توقف دام لأشهر عدة خلال العام 2023 الذي شارف على الانتهاء، داعيا في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية إلى مراعاة حقوق شعب كوردستان ومواصلة تمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.

حديث رئيس وزراء الإقليم جاء في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان معهد الفنون الجميلة في مدينة أربيل.

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