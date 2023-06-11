مسرور بارزاني يؤشر مواقف "شهامة وخيانة": لن نتنازل عن الحقوق

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن الإقليم سيصبح اقوى، مشدد على رفضه التنازل عن "الحقوق الدستورية".

وقال في تغريدة له مساء اليوم، إن الموقف الشهم للوطنيين من جهة وخيانة بائعي الوطن من جهة أخرى ستسجَلان في التاريخ.

وأضاف، نؤكد للجميع ان اقليم كوردستان سيصبح اقوى ولن نتنازل عن الحقوق الدستورية.

وفي وقت سابق اليوم، قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، القبول بتصديق الموازنة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025)، وأكد إفشال ما سماها "مؤامرة التدخل" بإقليم كوردستان.

كما وجه الحزب الديمقراطي، شكره لكتلته النيابية داخل مجلس النواب العراقي، والفريق الوزاري للحزب في الحكومة الاتحادية، الذين "أبدوا أدوارهم بكل إخلاص".