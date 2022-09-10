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مسرور بارزاني يؤشر تقدماً بجامعات كوردستان ويؤكد البدء بإصلاح القطاع الصحي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-10T08:52:26+0000
مسرور بارزاني يؤشر تقدماً بجامعات كوردستان ويؤكد البدء بإصلاح القطاع الصحي

شفق نيوز/ أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم السبت، بالتقدم الملحوظ للجامعات الكوردستانية، فيما أكد البدء بإصلاحات في القطاع الصحي.

وقال بارزاني، في كلمة له خلال حفل تخرج طلبة الطب في جامعة أرييل الطبية، إن "الجامعات بإقليم كوردستان شهدت تطوراً ملحوظاً في مستواها التعليمي خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "هناك الكثير من المشكلات التي تواجه القطاع الصحي، ولكن في (الكابينة التاسعة) حاولنا جاهدين طوال الفترة الماضية، رفع جودة المستشفيات ‏والأدوية والمستلزمات الطبية".

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، "البدء بالفعل بإجراء الإصلاحات في القطاع الصحي داخل إقليم كوردستان".

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