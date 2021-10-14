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مسرور بارزاني يوجه وزارة الثروات الطبيعية بزيارة بغداد بهدف تأمين المحروقات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-14T13:37:08+0000
مسرور بارزاني يوجه وزارة الثروات الطبيعية بزيارة بغداد بهدف تأمين المحروقات

شفق نيوز/ وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس وزير الثروات الطبيعية كمال اتروشي بزيارة العاصمة بغداد بهدف تأمين مادتي البنزين والنفط الأبيض للمواطنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان اليوم، إن بارزاني وجّه الوزارة بزيارة بغداد من اجل حل المشاكل التي تتعلق بمسألة البنزين، مرجعا أسباب ارتفاع أسعار هذه المادة إلى ارتفاعها على مستوى العالم خاصة أن الاقليم يستوردها.

وأضاف أن حكومة الإقليم كثفت من جهودها مع القطاع الخاص لاستيراد البنزين لتجنب مواجهة أي أزمة قد تحدث في المستقبل.

يأتي هذا في وقت عزا رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو في وقت سابق من اليوم عودة ارتفاع أسعار البنزين في محطات تعبئة وقود السيارات إلى حصول مشكلة في عملية إرسال هذه المادة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

ويشكو السكان في الإقليم من ارتفاع اسعار مادة البنزين النوع العادي إلى أكثر من 750 دينار عراقي في وقت ارتفع به سعر البرميل الواحد من النفط الأبيض إلى 150 الف دينار، وارتفاع سعر اسطوانة غاز الطهي إلى 15 الفا بالتزامن مع اقراب حلول فصل الشتاء.

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