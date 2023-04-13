مسرور بارزاني يوجه محافظي إقليم كوردستان بإغاثة المتضررين من الفيضانات

شفق نيوز / وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، محافظي الإقليم الأربعة، ببذل جهود الجهات الحكومية كافة، لإغاثة المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين من الفيضانات.

وكتب بارزاني في تغريدة له على تويتر: "تحدثت في مكالمة هاتفية مع محافظي أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، واستفسرت عن الوضع في كوردستان بعد هطول الأمطار".

وأضاف: "وجهتهم ببذل كافة جهود الجهات الحكومية لإغاثة المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين، وشكرتهم على اتخاذ تدابير للتخفيف من الآثار السلبية للفيضانات".

وكانت مديرية الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، قد أعلنت عن كميات الأمطار التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تساقطت (90.3) ملم من الأمطار على محافظة السليمانية، وهي الأعلى بالإقليم، كما سجلت أربيل أقل هطول للأمطار حيث بلغ (27.1) ملم فقط، فيما سجلت دهوك (30) ملم وحلبجة (49) ملم.

ويتعرض إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق إلى موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ أمس الأول والمستمرة بالتساقط بشكل متقطع.