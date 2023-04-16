مسرور بارزاني يوجه سهاماً سياسية على مأدبة إفطار: لن نكون صفاً واحداً ومشاركين بالإرهاب والإتاوات

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاحد، إن حكومته تعمل على إنجاح الاتفاق مع بغداد، في وقت أشر فيه خلافات سياسية حاولت عرقلة ذلك.

وقال بارزاني خلال كلمة في مأدبة إفطار لعدد من الكسبة في مدينة اربيل"نعمل ان يكون العراق واقليم كوردستان مستقراً سياسيا، ونحن داعمون لأي جهة تؤمن بأهداف اقليم كوردستان وحمايته وخدمة المواطنين وجميع الفئات".

لكن بارزاني قال: "لا يمكننا ابدا ان نكون صفا واحدا ومشاركين في بيع الارض والارهاب وأخذ الإتاوات أو استخدام المواطنين من أجل المصالح الشخصية".

وبشأن الاتفاق مع الحكومة العراقية، قال مسرور بارزاني: "بذلنا كل جهدنا لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية ووصلنا الآن الى المراحل الاخيرة من الاتفاق، اتمنى ان يكون هذا الاتفاق دافعا قويا ويكون مساعدا لكم ايضا في تحسين الأوضاع لانني اعلم ان التداعيات الاقتصادية ستؤثر عليكم (الكَسَبة) اكثر وسنحاول تحسين الاوضاع الاقتصادية".