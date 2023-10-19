مسرور بارزاني يوجه رسالة إلى المحاضرين المضربين: لسنا السبب فلا تضيعوا العام الدراسي (صور)

شفق نيوز / علق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، على تعطيل انطلاق العام الدراسي الجديد في السليمانية ومناطق أخرى من الإقليم، وفيما أكد أن حكومة الإقليم ليست السبب في تأخر رواتب المحاضرين، طالب المعلمين بالدوام فوراً وعدم تضييع حق الدراسة على التلاميذ والطلبة.

وقال بارزاني، في كلمة له: "نكن الكثير من الاحترام للأساتذة الذين واجهوا مشكلات عدة خلال هذه الفترة، والحياة لهم كانت صعبة لكنهم لم يتوقفوا عن التدريس".

وأضاف أن "منذ بدء العام الدراسي الجديد، والكثير من الأساتذة بدأوا بالدوام، لكن في بعض المناطق لم يبدأ العام الدراسي حتى الآن"، مردفاً بالقول: "من حق الأساتذة أن يتم توفير رواتبهم كل شهر دون تأخير، لأن هذا الراتب هو مصدر الرزق الوحيد للكثيرين".

وأكد بارزاني، أن "حكومة إقليم كوردستان ليست السبب في تأخر الرواتب، وأنها بذلت كل جهودها ومستمرة ووصلت إلى خطوات جيدة مع الحكومة الاتحادية لحل مشكلة الرواتب".

وتابع: "يمكن حل مسألة الرواتب وتعويضها، لكن الدراسة إذا ضاعت فلن يتم تعويضها"، مطالباً المعلمين والأساتذة بـ"العودة إلى الدوام وعدم السماح بحرمان الأطفال من حق الدراسة".

وكان وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، قد دعا في وقت سابق من اليوم، التدريسيين والمعلمين والمحاضرين بالمجان في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها، إلى إنهاء إضرابهم والمباشرة بالدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

ورد المحاضرون بالمجان في السليمانية، يوم الخميس، على دعوات وزير التربية، بالقول إن "دعوات وتهديدات وأساليب ضغط الحكومة لا تؤثر على قرارات المحاضرين ولا تثني عزيمتهم وإصرارهم على المضي بالإضراب العام".