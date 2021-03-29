مسرور بارزاني يوجه دعوة عاجلة: مخاوف فقدان المواطنين لحياتهم في ارتفاع مقلق

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين إن الارتفاع السريع في اصابات فيروس كورونا في الإقليم، أمر مقلق.

وكتب بارزاني تغريدة على حسابه في تويتر "ليس وقت السياسة الآن، فالقطاع الصحي في إقليم كوردستان يواجه امتحاناً صعباً، ومخاوف فقدان المواطنين لحياتهم ارتفعت والمكتسبات التي كسبناها من التدابير الصحية التي اتخذناها معرضة للخطر".

وقال إن "الارتفاع السريع في الاصابات أمر مقلق وفي هذه الأوضاع الحساسة ادعو المحافظين في محافظات الإقليم الأربع أن يتحملوا مسؤولياتهم إزاء حماية أرواح الناس واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية سلامة المواطنين".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، تحذيراً، من تفش للفيروس، بعد سجلت أمس الاثنين قرابة ألف اصابة وهي اعلى حصيلة خلال العام الحالي في محافظات الإقليم الأربع.

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم أصيب 119480 شخصاً، تعافى منهم 108483 شخصاً، وتوفي 3643 اخر، حتى أمس الأحد.