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مسرور بارزاني يوجه السلطات الأمنية بالقضاء على ظاهرة الأسلحة غير المرخصة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-28T10:56:09+0000
مسرور بارزاني يوجه السلطات الأمنية بالقضاء على ظاهرة الأسلحة غير المرخصة

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، السلطات الأمنية بالعمل على القضاء على ظاهرة الأسلحة غير المرخصة وذلك بعد حادثة مقتل أستاذين جامعيين.

جاء ذلك في بيان نعي ومواساة أصدره مسرور بارزاني على خلفية قتل كل من الأستاذين في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل، والدكتور إدريس حمه خان

وقال رئيس حكومة الإقليم "لقد تمكنت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في فترة قصيرة من القبض على المجرم وإحالته إلى القانون لينال جزاءه العادل".

وشدد بالقول إنه "يجب على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين والمخربين مهما كان شأنهم ومستوياتهم".

وكان طالب سابق قد أقدم صباح اليوم، على قتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل، والأستاذ في كلية الهندسة الدكتور أدريس حمه خان، وأصاب موظفا جامعيا انتقاما منهما على ترقين قيده.

وكان محافظ اربيل قد قال في وقت سابق من اليوم في مؤتمر صحفي، إن هذه القضية تعود لسنوات مضت حيث تم فصل الطالب المتهم من كلية القانون في جامعة سوران وحاول اعادة قبوله مرة اخرى في كلية القانون ولكن حسب التعليمات لم تتمكن كلية القانون في جامعة صلاح الدين بإعادة قبوله مرة اخرى.

وأضاف أن الطالب وجه تهديدات الى الدكتور كاوان إسماعيل واعتقلته الشرطة، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة، مشددا على أنه يجب على المتهم تسليم نفسه إلى العدالة لأنه لن يفر منها وهو من اصحاب السوابق.

وأكد المحافظ مقتل الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين أدريس حمه خان، وكذلك عميد كلية القانون بالجامعة نفسها الدكتور كاوان إسماعيل متأثرا بجروحه جراء تعرضه إلى خمس إطلاقات نارية في جسده، مؤكدا أيضا إصابة موظف جامعي بجروح.

وقُتل الأستاذ الجامعي حمه خان عندما توجه المتهم إلى منزله وأطلق عليه الرصاص انتقاما من زوجة الضحية التي تسببت بترقين قيده وعدم قبوله، والتي هي ايضا استاذة جامعية في كلية القانون بجامعة صلاح الدين.

وأفادت مديرية الأمن (الآسايش) في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، إلقاء القبض على المتهم بقتل الأستاذين في جامعة صلاح الدين.

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