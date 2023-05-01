مسرور بارزاني يهنئ عمال كوردستان والعراق بعيدهم العالمي

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بمناسبة عيد العمال العالمي.

وقال بارزاني في تهنئته التي وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة حلول يوم العمال العالمي، نتقدم بأسمى التهاني وأطيب الأمنيات إلى الطبقة العاملة في كوردستان والعراق والعالم، كما نثمن ببالغ الاعتزاز والتقدير الجهود التي يبذلها عمالنا ودورهم الحيوي في مسيرة إعمار كوردستان وازدهارها".

واكد ان "حكومة إقليم كوردستان تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي للنهوض بالأوضاع المعيشية للعمال، وقد جاء إقرار قانون العمل في الإقليم مؤخراً ضمن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة من أجل تحسين حياة العمال وضمان حقوقهم من حيث الصحة والسلامة المهنية وتأمين حقوقهم القانونية، بما يضع حداً لكل أشكال الظلم والتعسف تجاههم".