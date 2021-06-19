مسرور بارزاني يهنئ "رئيسي" ويتطلع إلى الاستقرار الإقليمي

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، إبراهيم رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران.

وقال بارزاني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "حكومتي تتطلع إلى العمل معه لتعزيز علاقاتنا طويلة الأمد القائمة على المصلحة والاحترام المتبادلين ، ودفع السلام والاستقرار الإقليميين".

وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران، في وقت سابق اليوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فرز معظم الأصوات.

وقال مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا في إيران، جمال عارف، في تصريح للصحفيين، إن "رئيسي حصل على 17 مليون و800 ألف صوت، بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين".