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مسرور بارزاني يهنئ بحلول عيد الاضحى ويوجه دعوة لمواطني كوردستان بشأن كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-08T15:21:56+0000
مسرور بارزاني يهنئ بحلول عيد الاضحى ويوجه دعوة لمواطني كوردستان بشأن كورونا

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، برقية تهنئة بحلول عيد الاضحى.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مع إشراقة عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، وأخصّ بالذكر بواسل البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء والمؤنفلين الشامخين، متمنياً أن تفيض السعادة أيام هذا العيد بكل معاني الفرح والمسرّات".

وأضاف، "وبينما تطل علينا هذه المناسبة المباركة، تشير بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وعليه نهيب بالمواطنين أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية.. عيدكم مبارك وحمى الله كوردستان".

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