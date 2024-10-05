مسعود بارزاني يهنئ الإيزيديين بعيد "جما" ويدعو لإزالة العقبات أمام تطبيع حياتهم

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، رسالة تهنئة الى الكورد الايزييدين في إقليم كوردستان والعالم أجمع، بمناسبة حلول عيد "جما" الايزيدي، مؤكداً أن جراحهم وآلامهم هي جراح وآلام كل الكوردستانيين.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز: "بمناسبة حلول عيد جما للأخوات والإخوة الإيزيديين، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أمير الإيزيديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني وجميع الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان وكل أنحاء العالم".

وأكد بارزاني أن "جراح وآلام الأخوات والإخوة الإيزيديين هي جراح وآلام كل الكوردستانيين، إذ نتشارك معهم المآسي والمسرّات، ويجب إزالة جميع العقبات والأسباب التي تعرقل إعادة حياة الإيزيديين إلى طبيعتها وخاصة في منطقة سنجار".

وشدد بارزاني، بهذه المناسبة، على ضرورة "ترسيخ ثقافة التعايش المشترك في كوردستان"، معرباً عن أمله في أن "يتمكن الإيزيديون من الاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم بسلام وسعادة وهناء".

من جانبه، هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الإيزيديين بحلول عيد "جما"، فيما أكد أن حكومة الإقليم تضع خدمة الإيزيديين في مقدمة أولوياتها.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز: "مع حلول عيد جما، أرفع أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى عموم الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم أجمع، وأخص بالذكر الأمير، وبابا شيخ، والمجلس الروحاني".

وبحسب البيان، تمنى مسرور بارزاني، لجميع الإيزيديين "عيداً سعيداً وأياماً عامرة بالأفراح والمسرّات"، مجدداً دعم حكومة إقليم كوردستان الثابت للحقوق المشروعة للإيزيديين بالقول: "خدمتكم في مقدمة أولوياتنا".