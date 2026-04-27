مسرور بارزاني يهنئ الزيدي بتكليفه: نتطلع لعهد جديد

شفق نيوز- أربيل

بارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، لعلي الزيدي، تكليفه بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، مؤكداً دعم الإقليم لمعالجة القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد استناداً إلى الدستور.

باركنا خلال اتصال هاتفي مع السيّد علي الزيدي تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، معربين عن تمنياتنا له بالنجاح في مهمة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، كما أبدينا دعمنا لمعالجة كافة القضايا الخلافية استناداً إلى الدستور، معربين عن تطلعنا لأن يشهد العراق عهداً جديداً عامراً… — Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 27, 2026

وقال بارزاني في تدوينة على إكس تابعته وكالة شفق نيوز، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الزيدي، هنأه خلاله بتكليفه، معرباً عن تطلعه إلى أن يشهد العراق "عهداً جديداً عامراً بالأمن والاستقرار والسلام".

ويأتي ذلك بعد تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة الاتحادية، إثر توافق قوى الإطار التنسيقي على ترشيحه لرئاسة الوزراء، بعد أسابيع من الخلافات والمفاوضات حول المرشح وآلية توزيع الحقائب الوزارية داخل البيت الشيعي.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بارك كذلك للزيدي بتكليفه بالمنصب، مؤكداً على ضرورة تشكيل حكومة شاملة.

وقال بارزاني في تهنئة وردت لوكالة شفق نيوز: "نبارك للأخ علي الزيدي ترشيحه وتكليفه لمنصب رئيس مجلس الوزراء، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه لتشكيل حكومة وطنية شاملة تُلبي تطلعات شعبنا في عموم العراق، وتعمل على تعزيز الاستقرار والإعمار".

وأضاف: "‏نؤكد دعمنا له والعمل معه من أجل مستقبل أفضل لجميع العراقيين".

وبموجب المادة 76 من الدستور العراقي، يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف، قبل عرض الكابينة الوزارية على مجلس النواب لنيل الثقة.

وتبرز أمام الحكومة المقبلة ملفات خلافية مزمنة بين بغداد وأربيل، في مقدمتها ملف رواتب موظفي الإقليم، والموازنة، والنفط والغاز، وحصة الإقليم المالية، إلى جانب ملفات أمنية وإدارية أخرى تطالب حكومة كوردستان بمعالجتها وفق الدستور والاتفاقات السياسية.