مسرور بارزاني يُهدي وحدة سكنية لأُسرة الطالبة الأولى بالفرع الأدبي على مستوى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الإقليم أهدى وحدة سكنية لأسرة الطالبة الحاصلة على المرتبة الأولى في الفرع الأدبي بالامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "مسرور بارزاني وجه وزير التربية آلان حمه سعيد بزيارة منزل الطالبة ( هنار طه نوري) في قضاء جمجمال التابع للسليمانية والتي حصلت على المركز الأول على مستوى الاقليم بعد حصولها على 97.43 بالمئة في الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر الثانوي (السادس الإعدادي) ".

واضاف ان " بارزاني وجه بإهداء أُسرة الطالبة وحدة سكنية".

و"هنار طه نوري" حصلت على المرتبة الأولى في الصف الثاني عشر الثانوي (السادس الإعدادي) في القسم الأدبي على مستوى إقليم كوردستان وحصلت على معدل 97.43.

و"هنار" تنحدر من قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية وتعيش في منزل متواضع (شبه هيكل) يفتقر لأبسط مقومات رفاهية العيش مما يؤكد ضعف الحالة المادية لأُسرة الطالبة.