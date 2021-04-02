سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني يهاتف 4 زعماء سياسيين ببغداد ويأمل حل المشاكل العالقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-02T17:42:19+0000
مسرور بارزاني يهاتف 4 زعماء سياسيين ببغداد ويأمل حل المشاكل العالقة

شفق نيوز/ أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بعض المكالمات الهاتفية المنفصلة مع عدد من الزعماء السياسيين.

وذكر بيان لحكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من بين الزعماء رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح هادي العامري والأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر والأمين العام لحزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن)".

وثمن بارزاني "دور تلك الشخصيات السياسية في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأعرب عن أمله في أن يكون تمرير الموازنة خطوة نحو حل جميع المشاكل والخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بموجب الدستور".

وسبق أن أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان اتصالين هاتفيين، مع كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وشكرهما على دعمهما لتمرير قانون الموازنة الاتحادية والمواد المتعلقة بالاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

related

مسرور بارزاني يحدد احدى النقاط الرئيسة في المحادثات مع بغداد

Date: 2019-07-31 11:08:30
مسرور بارزاني يحدد احدى النقاط الرئيسة في المحادثات مع بغداد

هولندا تعلن استعدادها لدعم كوردستان وتحث على الاستثمار في الاقليم

Date: 2020-11-09 19:13:48
هولندا تعلن استعدادها لدعم كوردستان وتحث على الاستثمار في الاقليم

بريطانيا تبدي استعدادها لمساعدة كوردستان في تنفيذ برنامجها الحكومي

Date: 2019-11-04 18:46:54
بريطانيا تبدي استعدادها لمساعدة كوردستان في تنفيذ برنامجها الحكومي

رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور الأردن

Date: 2020-03-01 10:00:12
رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور الأردن

استلام وتسليم خمس وزارات في حكومة اقليم كوردستان

Date: 2019-07-15 21:29:46
استلام وتسليم خمس وزارات في حكومة اقليم كوردستان

حكومة إقليم كوردستان تصدر أول تعليق على "اتفاق سنجار"

Date: 2020-10-09 18:06:33
حكومة إقليم كوردستان تصدر أول تعليق على "اتفاق سنجار"

حكومة كوردستان تدعو الدول العربية لمساعدة الاقليم والعراق في حرب داعش

Date: 2020-02-15 18:05:32
حكومة كوردستان تدعو الدول العربية لمساعدة الاقليم والعراق في حرب داعش

بارزاني يبلغ تركيا رفض اقليم كوردستان لتواجد الـpkk في سنجار وباقي المناطق

Date: 2019-11-28 13:39:10
بارزاني يبلغ تركيا رفض اقليم كوردستان لتواجد الـpkk في سنجار وباقي المناطق