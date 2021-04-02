مسرور بارزاني يهاتف 4 زعماء سياسيين ببغداد ويأمل حل المشاكل العالقة

شفق نيوز/ أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بعض المكالمات الهاتفية المنفصلة مع عدد من الزعماء السياسيين.

وذكر بيان لحكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من بين الزعماء رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح هادي العامري والأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر والأمين العام لحزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن)".

وثمن بارزاني "دور تلك الشخصيات السياسية في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأعرب عن أمله في أن يكون تمرير الموازنة خطوة نحو حل جميع المشاكل والخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بموجب الدستور".

وسبق أن أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان اتصالين هاتفيين، مع كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وشكرهما على دعمهما لتمرير قانون الموازنة الاتحادية والمواد المتعلقة بالاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.