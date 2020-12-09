مسرور بارزاني يوضح حقيقة ابرام اتفاق نفطي لمدة 50 عاما مع تركيا

شفق نيوز/ نفى رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاربعاء ابرام اتفاقية طويلة الأمد تقضي ببيع النفط الى تركيا لمدة 50 عاما وذلك ردا على ما تتناقله وسائل اعلام محلية في هذا الاطار.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جلسة مجلس الوزراء وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "هذه المسالة غير صحيحة"، مبينا انه "بعد قطع بغداد لحصة الاقليم من الموازنة حاولت العديد من الشركات المجيء للاقليم".

واوضح ان "عقد الـ50 عاما مع تركيا إنما هو فقط لتصدير النفط عبر الاراضي التركية وليس بيع النفط اليها"، مؤكدا ان "هذا العقد ابرم وفق الصلاحيات الممنوحة للاقليم وفق الدستور العراقي".

واكد بارزاني ان "واردات النفط يتم مراجعتها من قبل شركة ديلوت المختصة"، مشيرا الى ان جزاء من وارداتنا داخلية والجزء الباقي يأتي من بغداد، ومشكلتنا مع الذي ياتي من بغداد".