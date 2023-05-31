مسرور بارزاني ينعى مستشاره لشؤون الطاقة والمصادر الطبيعية

شفق نيوز/ عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 31 أيار (مايو) 2023، بوفاة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمصادر الطبيعية د. بيوار خنسي.

وقال بارزاني، "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمصادر الطبيعية د. بيوار خنسي، الذي كان خبيراً بارعاً وماهراً ومتمكناً في مجاله، وكاتباً وباحثاً معروفاً وله العديد من الكتب والنتاجات الثرية في الطاقة والنفط، وكان قدوة للإنسان المخلص والمتفاني في عمله ومهماته.