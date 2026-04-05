مسرور بارزاني يندد بهجمات "الميليشيات" على أربيل ويدعو بغداد لإجراءات "حاسمة"

شفق نيوز- أربيل

ندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، بشدة بالهجمات التي وصفها بـ"الشنيعة" التي شنتها "الميليشيات الإرهابية" على القنصلية الأمريكية والمناطق السكنية في أربيل، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وقال بارزاني في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هذه الأعمال العدوانية المتعمدة تشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق والمنطقة ككل"، واصفاً الهجمات بأنها "أمر غير مقبول".

وجدد رئيس حكومة الإقليم دعوته للحكومة الاتحادية في بغداد لاتخاذ إجراءات "فورية وحاسمة وملموسة" ضد الجماعات المسلحة والميليشيات الخارجة عن القانون، مؤكداً أنه "يقع على عاتق بغداد واجب استخدام الوسائل كافة لإحباط هذه الهجمات الإرهابية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".